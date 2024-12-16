Кадыров призвал снять запрет с пришедшей к власти в Сирии группировки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российскому руководству необходимо запустить процесс исключения пришедшей к власти в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) из списка террористических организаций, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Важно <...> организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы", – отметил Кадыров.

По его словам, прийти к "стабильности и спокойной жизни" в Сирии "будет трудно" без партнеров. При этом он заявил о готовности направить в страну чеченских полицейских для патрулирования сирийских улиц, а также инструкторов Российского университета спецназа им. В. В. Путина "для передачи уникального опыта и знаний".

"Любое присутствие России в Сирии будет преследовать цели стабильности и безопасности народа", – заключил Кадыров.

Ранее СМИ со ссылкой на члена политбюро "Хайат Тахрир аш-Шам" сообщали, что Россия вывела порядка 400 военных из Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии. Речь шла о тех военнослужащих, которые были размещены в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе.

Член политбюро указывал, что стороны ведут переговоры об эвакуации большого числа российских военных, находящихся в разных регионах страны.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.