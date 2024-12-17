Reuters: у Сирии осталось 26 тонн золота после Асада

Фото: depositphotos/ras-slava

Центробанк Сирии сохранил около 26 тонн золота после правления бывшего президента страны Башара Асада. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В СМИ отметили, что стоимость золотого запаса Сирии по текущим рыночным ценам составляет 2,2 миллиарда долларов.

По данным Всемирного совета по золоту, в июне 2011 года в хранилище ЦБ Сирии было 25,8 тонны золота. Агентство сообщает, что мародерам удалось ненадолго проникнуть в некоторые отделения Центробанка страны, похитив сирийские фунты, однако до главного хранилища они не добрались.

Сирийские чиновники рассказали изданию, что долларовые наличные резервы страны почти исчерпаны, поскольку правительство Асада часто использовало их для финансирования закупок продовольствия, топлива и оружия.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.