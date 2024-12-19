Путин назвал Израиль главным бенефициаром событий в Сирии

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Израиль стал главным бенефициаром событий в Сирии. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам президента, Россия осуждает захват любых сирийских территорий, и такая позиция остается неизменной. Путин выразил надежду, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но пока страна "продолжает заводить туда дополнительные войска".

"У меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться", – сказал российский лидер.

При этом Путин, говоря о Голанских высотах, которые до 1967 года принадлежали Сирии, отметил, что Израиль "решает для себя вопросы, связанные с безопасностью".

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Новые власти Сирии заявили, что не планируют вступать в конфликт с Израилем. Вместе с тем министры иностранных дел восьми арабских стран осудили вторжение Израиля и призвали вывести свои войска из сирийской части Голанских высот и других территорий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил, что государство, в свою очередь, не стремится к конфликту с Сирией и будет выстраивать свою политику в отношении Дамаска, учитывая текущую ситуацию.

