Нетаньяху заявил, что Израиль не стремится к обострению отношений с Сирией

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Израиль не стремится к конфликту с Сирией и будет выстраивать свою политику в отношении Дамаска, учитывая текущую ситуацию, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа сообщал, что новые власти Сирии не планируют вступать в конфликт с Израилем. Кроме того, министры иностранных дел восьми арабских стран осудили вторжение Израиля и призвали Тель-Авив вывести свои войска из сирийской части Голанских высот и других территорий.

В это же время Израиль не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, но ответит в случае враждебных действий новых властей, рассказывали власти еврейского государства.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.