В офисе Нетаньяху допустили скорое заключение сделки по Газе

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В ближайшее время есть все шансы на то, что будет заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

СМИ несколько дней назад писали, что на переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, наблюдается прогресс. Катар и Египет стремятся помочь сторонам достичь соглашения, а США в это время "интенсивно давят на посредников сверху".

Кроме того, в понедельник, 16 декабря, израильский министр обороны Исраэль Кац сообщил, что Израиль и ХАМАС находятся на пороге соглашения об освобождении заложников в секторе Газа.

Действующий американский президент Джо Байден отмечал, что США и Израиль совместно с посредниками собираются в ближайшие дни добиться перемирия. Байден хочет завершить боевые действия в регионе, отстранив движение ХАМАС от власти в Газе.

С первой операции по освобождению заложников прошло уже больше года. С того времени между сторонами ведутся переговоры о судьбе оставшихся заложников и о ситуации в палестинском анклаве.