Kan: На переговорах по прекращению огня в секторе Газа наметился прогресс

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На переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, наблюдается прогресс. Об этом со ссылкой на источники сообщает государственная израильская телерадиокомпания Kan.

"Источники, участвовавшие в переговорах, в беседе с Kan выразили осторожный оптимизм относительно шансов на достижение взаимопонимания, которое привело бы к заключению сделки", – указано в сообщении.

Источники сообщили, что Катар и Египет стремятся помочь сторонам достичь соглашения, а США в это время "интенсивно давят на посредников сверху". Кроме того, по их данным, Турция, "которая начала входить в гущу событий, поощряет и подталкивает ХАМАС к заключению сделки с Израилем".

Действующий американский президент Джо Байден ранее отмечал, что США и Израиль совместно с посредниками собираются в ближайшие дни добиться перемирия в секторе Газа с условием освобождения заложников. Байден хочет завершить боевые действия в регионе, отстранив движение ХАМАС от власти в Газе.

Избранный президент США Дональд Трамп также планирует добиться урегулирования конфликта в секторе Газа еще до своей инаугурации.

