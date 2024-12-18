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18 декабря, 10:45

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Al Jazeera: аэропорт Дамаска возобновил работу внутренних рейсов

Аэропорт Дамаска возобновил обслуживание внутренних рейсов

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED AL RIFAI

Международный аэропорт Дамаска возобновил обслуживание внутренних коммерческих рейсов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, первый после начала работы авиагавани гражданский рейс направится в Алеппо. В настоящее время идет подготовка к отправке самолета национальной сирийской авиакомпании Syrian Air, а также производится посадка пассажиров.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел из Сирии в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В свою очередь, в Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.

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