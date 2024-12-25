Эрдоган заявил, что Турция хочет положить конец террористическим организациям в Сирии

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Турция намерена положить конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии, которые должны или сложить оружие, или быть уничтожены. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

"Мы полны решимости сокрушить террористические организации в Сирии, особенно ИГ ("Исламское государство", признано в РФ террористическим. – Прим. ред.) и Рабочую партию Курдистана (запрещена в Турции. – Прим. ред.), которые угрожают выживанию обеих наших стран", – цитирует турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган отметил, что его страна ликвидирует террористическую организацию, которая "пытается строить стену крови" между турками и курдами. Группировки в Сирии он назвал источниками угрозы как для Сирии, так и для Ирака и Турции.

"Наша единственная цель – обеспечить мир, спокойствие и стабильность в каждой точке нашего региона, начиная с Сирии. Для других безопасность и спокойствие Сирии могут оказаться на втором месте", – пояснил Эрдоган.

Говоря о сирийских беженцах, турецкий президент сказал, что его страна "поможет тем, кто хочет вернуться", но "не станет никого отправлять силой".

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем при поддержке "соседней страны". Он утверждал, что у него есть доказательства, подтверждающие его слова.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.