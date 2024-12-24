Глава Минобороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы безопасности в регионе и ситуацию в Сирии. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство Турции сообщает РИА Новости.

"В ходе разговора Гюлер и Остин обсудили двусторонние отношения Турции и США, а также ряд региональных вопросов, касающихся обороны и безопасности, в первую очередь обстановку в Сирии", – указано в сообщении.

Турецкие власти ранее заявляли, что курдские вооруженные формирования в Сирии, которые Анкара считает террористическими, должны прекратить свою деятельность и самораспуститься. При этом турецкая сторона выражает претензии к США в связи с американской поддержкой этих формирований.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Между тем оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.