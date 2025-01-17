Путин заявил о приверженности России комплексному урегулированию в Сирии

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Владимир Путин указал на приверженность российской стороны к комплексному урегулированию ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Он также заявил, что российская сторона готова помогать сирийцам, предоставляя гуманитарную помощь до того момента, пока ситуация в стране не будет полностью урегулирована.

Определять будущее этой страны, по словам президента, должен только народ Сирии через инклюзивный диалог.

"Мы искренне желаем, чтобы сирийский народ успешно преодолел все возникающие вызовы, связанные с нынешним переходным периодом", – заключил Путин во время пресс-конференции после российско-иранских переговоров.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Между тем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем при поддержке "соседней страны". Он указывал, что на то есть доказательства, однако конкретную страну Хаменеи называть не стал.

