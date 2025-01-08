Небензя назвал действия Израиля угрожающими территориальной целостности Сирии

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Действия израильской стороны угрожают территориальной целостности Сирии. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Он уточнил, что уже сейчас захвачено около 500 квадратных километров территорий Сирии. В связи с этим Небензя указал на нарушение Израилем международного права и призвал коллег по Совбезу, а также представителей секретариата ООН дать честную оценку происходящему.

"Израильские авианалеты и обстрелы, а также наблюдаемый во многих районах разгул насилия провоцируют страдания, потери среди мирного населения, нарушение работы объектов гражданской инфраструктуры", – подчеркнул он.

При этом постпред РФ при ООН добавил, что Россия продолжит оказывать сирийскому народу содействие, в том числе в вопросе поставок гумпомощи, восстановления разрушенных социальных объектов, создания материальной базы для возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Между тем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что военный переворот в Сирии был спланирован США и Израилем при поддержке "соседней страны". Он указывал, что на то есть доказательства, однако конкретную страну Хаменеи называть не стал.

