Глава Россотрудничества опроверг слухи о передаче Украине Русского дома в Дамаске

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков опроверг в своем телеграм-канале передачу Украине Русского дома в Дамаске.

По его словам, Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске находится в состоянии консервации "до лучшего времени". Сейчас, как утверждает Примаков, российское посольство ведет "тонкую и сложную" работу по сохранению того, что было сделано. Он добавил, что Русский дом находится в безопасности и "когда-то откроется снова".

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Россия эвакуировала часть своих сотрудников из загранпредставительств в Дамаске. Эвакуация прошла 15 декабря. Также были вывезены работники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии. При этом посол России в Сирии остается в Дамаске и продолжает работу.

