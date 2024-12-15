РФ эвакуировала персонал загранпредставительств в Дамаске

Фото: телеграм-канал "ДСКЦ МИД России"

Россия эвакуировала часть своих сотрудников из загранпредставительств в Дамаске, Сирия, сообщает департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в своем телеграм-канале.

Эвакуация произошла в воскресенье, 15 декабря. Кроме того, были эвакуированы работники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии. В частности, в Россию был отправлен сотрудник ведомства Абхазии.

При этом посольство РФ и Абхазии в Дамаске продолжают работать.

Между тем Россия надеется на организацию новых встреч с Турцией и Ираном, в рамках которых страны могли бы проводить переговоры по ситуации вокруг Сирии. При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал "безрадостными" возможные последствия событий в Сирии. По его мнению, единство страны вряд ли удастся сохранить.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.

Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода. Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.