Türkiye Today: Сирия запретила ввоз товаров из России, Израиля и Ирана

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Сирия ввела запрет на ввоз товаров из России, Израиля и Ирана. О решении новых властей страны сообщил портал Türkiye Today.

Уточняется, что Минфин Сирии в пятницу, 17 января, распространил циркуляр, предписывающий запрет на ввоз товаров из трех стран на морских и сухопутных границах.

Ранее авиакомпания Turkish Airline заявила, что не будет перевозить в Сирию граждан Ирана и Израиля. Согласно нововведениям, для въезда в страну сирийцам необходимо будет предоставить документ, подтверждающий, что они являются гражданами своей страны.

До этого Росавиация продлила рекомендации о запрете на выполнение ночных рейсов для летающих в Израиль российских авиакомпаний.

