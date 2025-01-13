Росавиация продлила запрет на ночные авиарейсы в Израиль

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Росавиация продлила рекомендации о запрете на выполнение ночных рейсов для летающих в Израиль российских авиакомпаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ограничения на выполнение перелетов действуют до 11 февраля 2025 года. Так, рейсы в Израиль для авиаперевозчиков из РФ запрещены в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени.

В декабре 2024 года Росавиация уже продлевала данный запрет на ночные полеты до января 2025 года. Такое решение принималось после оценки обстановки на Ближнем Востоке.

Изначально полеты были запрещены 11 ноября. При этом авиаперевозчики должны были решить сами, выполнять ли маршруты в остальное время.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре 2024 года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

