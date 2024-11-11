Росавиация запретила рейсы в Израиль в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени

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Росавиация запретила российским авиакомпаниям рейсы в Израиль в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени на фоне обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Решение о выполнении маршрутов в остальное время авиаперевозчикам необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

Данные ограничения вступили в силу 11 ноября с 18:00 по Москве, они продлятся в течение месяца. При этом рекомендации, которые были выпущены в начале октября и регламентирующие полеты в Израиль и Иран, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены.

Закрытие воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло после ракетной атаки Ирана по Израилю 1 октября. Израильская армия заявляла, что в сторону еврейского государства было выпущено 180 ракет.

На фоне произошедшего авиакомпаниям России пришлось строить новые маршруты. Например, рейсы из Москвы и Екатеринбурга планировалось выполнять по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. В свою очередь, Европейским авиакомпаниям рекомендовали избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции.