ЕС рекомендовал не использовать воздушное пространство Ирана до конца месяца

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Европейским авиакомпаниям рекомендовали избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября. Соответствующее заявление дали Еврокомиссия и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), передает ТАСС.

"Ввиду иранской атаки <...> Еврокомиссия и EASA приняли решение распространить рекомендацию операторам не осуществлять полеты в воздушном пространстве Ирана на любых высотах", – говорится в документе.

Иран нанес ракетный удар по еврейскому государству вечером 1 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери сообщил, что целью ударов стали две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".

Всего Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было, заявили в ЦАХАЛ.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал все стороны конфликта к сдержанности. Россия осуждает любые действия, ведущие к гибели мирного населения, уточнил он.