Захарова: объявление генсека ООН персоной нон грата не поможет делу мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объявление генсека ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата – это суверенное право Израиля, однако делу мира оно не поможет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила телеканалу RTVI.

По мнению дипломата, США виноваты в сложившейся ситуации и неспособности ООН "возвысить голос", так как Вашингтон заблокировал не один проект резолюции Совбеза организации и в очередной раз сорвал дипломатические усилия "своими топорными действиями".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата говорит о том, что израильская сторона не допускает роли этой организации. Политик назвал обстановку на Ближнем Востоке крайне напряженной.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 2 октября объявил Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Свое решение он объяснил тем, что генсек ООН не осудил нападение Ирана на Израиль.

Однако до этого Гутерриш высказал осуждение расширению конфликта на Ближнем Востоке после атаки исламской республики на еврейское государство. Также он призвал к прекращению огня.

Иран атаковал Израиль 1 октября. Целью ударов стали две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад". Всего исламская республика выпустила по еврейскому государству 180 баллистических ракет, большинство из которых было перехвачено.