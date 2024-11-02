Росавиация разрешила израильской авиакомпании El Al полеты между Тель-Авивом и Москвой

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Росавиация выдала разрешение израильской авиакомпании El Al на выполнение регулярных полетов между Тель-Авивом и Москвой 10 раз в неделю в зимнем расписании 2024–2025 годов, передает пресс-служба федерального агентства.

Решение было принято во время встречи главы Росавиации Дмитрия Ядрова и чрезвычайного и полномочного посла Израиля в РФ Симоны Гальперина. Они обсудили воздушные перевозки между двумя странами в текущих условиях и обеспечение авиационной безопасности.



Гальперин подчеркнул, что израильская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Россией. Ядров, в свою очередь, указал на постепенное расширение сотрудничества на протяжении уже многих лет. Также стороны обменялись мнениями в сфере безопасности полетов.



"Сейчас крайне важно не только поддерживать его, но и способствовать развитию воздушного сообщения между нашими странами. Росавиация всегда готова к конструктивному диалогу с израильской стороной по любым возникающим вопросам, относящимся к нашей компетенции", – добавил глава ведомства.

Кроме того, в агентстве напомнили, что сейчас полеты в Тель-Авив разрешены из Сочи. Их выполняют две российские авиакомпании – "Азимут" и Red Wings с общей частотой 9 рейсов в неделю. Из Москвы же летает только Red Wings 6 раз в неделю.

Закрытие воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло после ракетной атаки Ирана по Израилю 1 октября. Израильская армия заявляла, что в сторону еврейского государства было выпущено 180 ракет.

На фоне произошедшего авиакомпаниям России пришлось строить новые маршруты. Например, рейсы из Москвы и Екатеринбурга планировалось выполнять по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. В свою очередь, Европейским авиакомпаниям рекомендовали избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.

Кроме того, Росавиация давала рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до 3 ноября.

