Росавиация продлила ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком до 3 ноября

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Рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 09:00 до 19:00 по московскому времени будут действовать до 3 ноября, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Росавиации.

"В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует", – сообщили в Росавиации.

Закрытие воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло на фоне ракетной атаки Ирана по Израилю вечером 1 октября. По данным израильской армии, в сторону еврейского государства было выпущено 180 ракет.

В связи с этим авиакомпаниям России пришлось строить новые маршруты. К примеру, рейсы из Москвы и Екатеринбурга планировалось выполнять по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

В свою очередь, Европейским авиакомпаниям рекомендовали избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.