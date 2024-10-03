Россиянам рекомендовали покинуть Израиль на коммерческих рейсах

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Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов рекомендовал россиянам в Израиле временно покинуть страну из-за напряженной обстановки в регионе на коммерческих рейсах, пока у них еще есть такая возможность. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что регулярные рейсы сейчас осуществляет ряд авиакомпаний, например израильская El Al. Помимо этого, по словам Викторова, правительство России усилило рекомендацию не посещать Израиль.

Закрытие воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло на фоне ракетной атаки Ирана по Израилю вечером 1 октября. По данным израильской армии, в сторону еврейского государства было выпущено 180 ракет, большую часть из них удалось перехватить.

В связи с этим российским авиакомпаниям пришлось строить новые маршруты. Так, например, рейсы из Москвы и Екатеринбурга "Уральских авиалиний" планировалось выполнять по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

Европейским авиакомпаниям, в свою очередь, рекомендовали избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.