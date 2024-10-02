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02 октября, 21:09

Политика

Президент Ирана заявил, что ответ на потенциальную атаку Израиля будет более сильным

Фото: depositphotos/lkpro

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ответ на потенциальную атаку Израиля будет более сильным и мощным, передает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции с эмиром Катара Тамим бен Хамад Аль Тани глава Ирана подчеркнул, что Тегеран не стремится к войне, однако Тель-Авив своими действиями вынуждает его реагировать.

Заявление Пезешкиана прозвучало на фоне эскалации конфликта в Ближневосточном регионе после ракетного удара Ирана против Израиля вечером 1 октября. Отмечается, что иранская армия выпустила около 200 баллистических ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "большой ошибкой" массированную ракетную атаку Ирана против его страны и пообещал, что Тегеран заплатит за это. По его словам, атака провалилась и была предотвращена благодаря самым передовым в мире израильским ПВО.

Генштаб Израиля также пообещал "выбрать время" для ответа на иранскую атаку.

В свою очередь, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран подготовил "сотни ракет", которые может применить в случае ответного удара со стороны Израиля или США.

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