Власти Ирана отменили все ограничения на полеты

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Все ограничения, установленные в Иране после ракетной атаки по Израилю, отменены. Об этом пишет IRNA со ссылкой на главу Организации гражданской авиации Исламской Республики Джафара Язарлоу.

"После того как были обеспечены все условия для безопасных полетов, все ограничения были сняты, и авиакомпаниям разрешено осуществлять рейсы с 05:00 утра (04:30 по Москве)", – уточнил он.

По словам Язарлоу, пассажирам возместят стоимость билетов на отмененные рейсы.

Закрытие воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло на фоне ракетной атаки Ирана по Израилю вечером 1 октября. По данным израильской армии, Иран выпустил в сторону еврейского государства 180 ракет, однако большую часть из них удалось перехватить.

На фоне произошедшего авиакомпаниям пришлось строить новые маршруты. Так, например, рейсы из Москвы и Екатеринбурга "Уральских авиалиний" планировалось выполнять по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

Европейским авиакомпаниям, в свою очередь, рекомендовали избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.

