Рейсы российских авиакомпаний в Дубай будут выполнены без увеличения времени полета

Фото: 123RF/serjio74

Рейсы из Домодедово в Дубай авиакомпании "Уральские авиалинии", запланированные на 2 октября, будут выполнены по согласованным трассам, передает пресс-служба авиаперевозчика.

"В связи с выходом обновленных рекомендаций Росавиации, 2 октября рейсы в Дубай из Кольцово и Домодедово будут выполнены по ранее согласованным трассам, а в обратном направлении – в облет, по обходным маршрутам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании S7 также заявили, что рейсы авиаперевозчика вылетели из Москвы и Новосибирска в Дубай в аэропорты назначения. Там отметили, что решение было принято после получения разъяснений со стороны Росавиации относительно полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.

Ранее сообщалось, что авиакомпании вынуждены строить новые маршруты из-за закрытия воздушного пространства нескольких ближневосточных стран. Из-за этого в том числе должно было увеличиться на 2,5 часа время полета до ОАЭ. Так, например, рейсы из Москвы и Екатеринбурга "Уральских авиалиний" планировалась выполнять по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

Закрытие воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло на фоне ракетной атаки Ирана по Израилю вечером 1 октября. По данным израильской армии, Иран выпустил в сторону еврейского государства 180 ракет, однако большую часть из них удалось перехватить.

Кроме того, о ракетной атаке по Израилю также заявили представители движения "Хезболла". Там рассказали об ударе по крупному скоплению сил израильских войск в поселении Мисгав Ам, которое находится на севере страны.