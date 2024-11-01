01 ноября, 15:33Транспорт
В Росавиации заявили о штатной работе аэропортов Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские аэропорты работают штатно. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Воздушные гавани принимают и отправляют авиарейсы, уточнил он, призвав представителей СМИ и общественности доверять официальным источникам информации.
Накануне аэропорт Уфы временно ограничил работу в целях безопасности. По аналогичной причине закрывалась авиагавань в Самаре.
Кроме того, из-за предупреждения о возможной атаке БПЛА ранее переставал принимать и отправлять авиарейсы международный аэропорт Саратова Гагарин.