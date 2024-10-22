22 октября, 07:08Транспорт
Временные ограничения были введены на работу аэропорта в Нижнем Новгороде
Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Временные ограничения вводились в работу нижегородского аэропорта Стригино утром 22 октября для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.
Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.
Позже ограничения в Стригино были сняты. За это время на запасной аэродром Шереметьево ушел один рейс, который должен был приземлиться в нижегородском аэропорту.
Утром 20 октября временные ограничения также были установлены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов.
Спустя некоторое время Росавиация сняла временный запрет на прием и отправку самолетов в казанском аэропорту. Во время действия ограничений на запасные аэродромы были выведены 5 самолетов, направлявшихся в Казань. Им пришлось сесть в аэропортах Самары, Ульяновска и Чебоксар.