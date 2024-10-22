Временные ограничения были введены на работу аэропорта в Нижнем Новгороде

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Временные ограничения вводились в работу нижегородского аэропорта Стригино утром 22 октября для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

Позже ограничения в Стригино были сняты. За это время на запасной аэродром Шереметьево ушел один рейс, который должен был приземлиться в нижегородском аэропорту.

Утром 20 октября временные ограничения также были установлены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов.

Спустя некоторое время Росавиация сняла временный запрет на прием и отправку самолетов в казанском аэропорту. Во время действия ограничений на запасные аэродромы были выведены 5 самолетов, направлявшихся в Казань. Им пришлось сесть в аэропортах Самары, Ульяновска и Чебоксар.