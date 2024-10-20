Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани

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Временные ограничения установлены в аэропорту Казани. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко предупредил об этом в своем официальном телеграм-канале.

Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно прекратил принимать и отправлять воздушные судна, пояснил представитель ведомства.

Экипажи и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры, поскольку безопасность является главным приоритетом, подчеркнул он.

До этого аналогичные ограничения вводились 12 октября. Через некоторое время их отменили.

Ранее временные ограничения были установлены в аэропорту Нижнекамска. С 07:45 3 октября аэропорт Бегишево не принимал и не отправлял рейсы. Воздушная гавань вернулась к обычному режиму работы в тот же день.

