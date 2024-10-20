20 октября, 09:05Транспорт
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Временные ограничения установлены в аэропорту Казани. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко предупредил об этом в своем официальном телеграм-канале.
Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно прекратил принимать и отправлять воздушные судна, пояснил представитель ведомства.
Экипажи и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры, поскольку безопасность является главным приоритетом, подчеркнул он.
До этого аналогичные ограничения вводились 12 октября. Через некоторое время их отменили.
Ранее временные ограничения были установлены в аэропорту Нижнекамска. С 07:45 3 октября аэропорт Бегишево не принимал и не отправлял рейсы. Воздушная гавань вернулась к обычному режиму работы в тот же день.
Туман не повлиял на работу московских аэропортов