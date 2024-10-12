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Временные ограничения введены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – отметил он.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. С 07:45 3 октября аэропорт Бегишево не принимал и не отправлял рейсы. Гавань заработала в штатном режиме с 09:33.

Кроме того, утром 3 октября в аэропорту Волгограда вводились ограничения на полеты. В связи с этим задержали рейс авиакомпании "Аэрофлот". Самолет вылетел из волгоградского аэропорта в 06:23.

