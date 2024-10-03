В аэропорту Нижнекамска сняты все ограничения

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В аэропорту Нижнекамска сняли все ограничения на работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорт заработал в штатном режиме с 09:33 по московскому времени, уточнил представитель Росавиации. Он добавил, что во время паузы экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является безусловным приоритетом.

Временные ограничения вводились в работе воздушной авиагавани для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Так, с 07:45 аэропорт Бегишево не принимал и не отправлял рейсы.

Немногим ранее были сняты ограничения в аэропорту Казани, которые вводились с 06:00. В связи с этим направляющиеся в Казань рейсы из Омска, Хургады и Челябинска были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.