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Временные ограничения введены в работе аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом заявила Росавиация, передает РИА Новости.

С 06:00 воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, в пресс-службе авиагавани заявили, что направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

Ранее стало известно, что утром 3 октября в аэропорту Волгограда вводились ограничения на полеты. В связи с этим задержали рейс авиакомпании "Аэрофлот". Самолет вылетел из волгоградского аэропорта в 06:23. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме – прилеты и вылеты в/из аэропорта не ограничены.