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Временные ограничения введены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 по московскому времени", – говорится в сообщении.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на прибытие и отправку самолетов вводили в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников на регион. Глава Калачевского района Роман Горбатый сообщил об отсутствии серьезных повреждений гражданской инфраструктуры.

Позже ограничения сняли. Авиагавань вернулась к обычному режиму работы.

