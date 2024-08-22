22 августа, 11:12Транспорт
Ограничения на использование воздушного пространства в Волгоградской области сняты
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на использование воздушного пространства в Волгоградской области отменены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Волгограда.
Авиагавань вернулась к обычному режиму работы.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали над шестью регионами России 28 украинских беспилотников самолетного типа. Над территорией Волгоградской области устранены 13 дронов.
На фоне вражеской атаки в регионе были установлены временные ограничения на прибытие и отправку самолетов. Глава Калачевского района Роман Горбатый сообщил об отсутствии серьезных повреждений гражданской инфраструктуры.
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