29 июля, 07:22Транспорт
Двенадцать авиарейсов из-за тумана в Новосибирске ушли на запасные аэродромы
"В настоящее время в связи с улучшением погодных условий расписание восстанавливается", – указано в сообщении.
На прилет задерживаются рейсы в Новосибирск из Москвы, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Улан-Удэ, Сочи, Иркутска, Сургута, Читы, Омска и других городов.
Авиарейсы были отправлены на запасные аэродромы Новокузнецка, Томска, Кемерово и Омска. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по поводу происшествия.
Ранее в аэропорту Оренбурга из-за тумана задержали несколько вылетов, два из которых планировались в Москву.
Из Оренбурга в столицу должны были вылететь самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и Nord Wind. Речь идет о рейсах SU-1245 и № 4-080. Вместе с указанными были задержаны рейсы в Санкт-Петербург и Уфу.
Авиакомпания Emirates отменила рейсы из Дубая из-за ливня