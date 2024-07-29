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29 июля, 07:22

Транспорт

Двенадцать авиарейсов из-за тумана в Новосибирске ушли на запасные аэродромы

Видео: телеграм-канал SHOT

Двенадцать авиарейсов из-за густого тумана утром 29 июля не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска и ушли на запасные аэродромы. Об этом со ссылкой на представителя аэропорта Толмачево сообщает РИА Новости.

"В настоящее время в связи с улучшением погодных условий расписание восстанавливается", – указано в сообщении.

На прилет задерживаются рейсы в Новосибирск из Москвы, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Улан-Удэ, Сочи, Иркутска, Сургута, Читы, Омска и других городов.

Авиарейсы были отправлены на запасные аэродромы Новокузнецка, Томска, Кемерово и Омска. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по поводу происшествия.

Ранее в аэропорту Оренбурга из-за тумана задержали несколько вылетов, два из которых планировались в Москву.

Из Оренбурга в столицу должны были вылететь самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и Nord Wind. Речь идет о рейсах SU-1245 и № 4-080. Вместе с указанными были задержаны рейсы в Санкт-Петербург и Уфу.

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