Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Южно-Сахалинск"

Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV-6283 из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильного тумана. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

Отмечается, что из-за тумана видимость снизилась до 100 метров. Самолет ушел на запасной аэродром в Хабаровск.

Предполагаемое время прилета в аэропорт Южно-Сахалинска – 11:40 по местному времени (03:40 по Москве), обратный вылет в Москву запланирован на 13:50 (05:50 по Москве).

Ранее в аэропорту Оренбурга из-за тумана задержали несколько вылетов, два из которых планировались в Москву. Речь идет о рейсах SU-1245 и № 4-080 соответственно.

До этого Самолет Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял одну из шин, в связи с чем был вынужден экстренно сесть в аэропорту Лос-Анджелеса. Обломки шины упали на стоянку для сотрудников аэропорта, в результате чего было повреждено несколько автомобилей.

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