Самолет Boeing 777 потерял шину при вылете из Сан-Франциско

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Самолет Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял одну из шин, в связи с чем был вынужден экстренно сесть в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщает The Washington Post.

Обломки шины упали на стоянку для сотрудников аэропорта Сан-Франциско, в результате чего было повреждено несколько автомобилей.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, на борту самолета находились 235 пассажиров и 14 человек экипажа.

В авиакомпании United Airlines, которой принадлежит этот самолет, отметили, что модель воздушного судна спроектирована так, что оно может безопасно приземлиться с поврежденными или даже полностью отсутствующими шинами.

Для пассажиров рейса будет доставлен новый самолет, на котором они смогут долететь по маршруту. По факту произошедшего федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. О возможных пострадавших не сообщалось.

Ранее молния ударила в пассажирский самолет в момент взлета из Международного аэропорта Ванкувера в Канаде. На борту самолета находились несколько сотен пассажиров, никто из них не пострадал.

До этого два человека погибли после столкновения двух самолетов в национальном парке Найроби в Кении. По данным журналистов, инцидент произошел с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и с тренировочным бортом.

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