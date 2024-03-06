Молния попала в самолет при взлете из аэропорта Ванкувера

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Молния ударила в пассажирский самолет в момент взлета из Международного аэропорта Ванкувера в Канаде. Об этом сообщает CityNews.

Издание также поделилось видео с моментом удара молнии, которое было снято студентом-пилотом Итаном Уэстом. По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 3 марта.

Уэст отметил, что удары молнии, как правило, не представляют собой ничего страшного для самолета, поскольку в воздушных суднах предусмотрены механизмы, учитывающие возможность попадания молнии.

Местные СМИ сообщают, что на борту самолета находились несколько сотен пассажиров, никто из них не пострадал. При этом воздушное судно продолжило свой маршрут после случившегося.

По данным Национальной метеорологической службы США, молнии попадают в пассажирские самолеты в среднем один-два раза в год. Там отметили, что самолеты спроектированы и построены таким образом, чтобы иметь проводящие через судно пути для принятия удара и проведения тока.

Ранее СМИ сообщали, что два человека погибли после столкновения двух самолетов в национальном парке Найроби в Кении. По данным журналистов, инцидент произошел с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и с тренировочным бортом.

До этого в американском штате Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии. В результате произошедшего погибли двое военнослужащих.

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