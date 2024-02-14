Рейс Кутаиси – Барселона был возвращен в аэропорт из-за информации о заложенной бомбе

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Самолет, который выполнял рейс из грузинского международного аэропорта Кутаиси в направлении испанской Барселоны, был вынужден вернуться обратно вскоре после вылета из-за сообщения о якобы бомбе на борту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

Уточняется, что информация о предположительном взрывчатом веществе в аэропорт поступила от авиакомпании Wizz Air, поэтому рейс развернули спустя всего несколько минут после взлета.

Ранее в Росавиации сообщили, что самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" после посадки выкатился со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. В результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, борт не получил повреждения. Однако из-за случившегося аэропорт Саранска временно пришлось закрыть на прилет и вылет самолетов.