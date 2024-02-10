Два человека погибли при падении бизнес-джета на автостраду во Флориде – СМИ

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Два человека погибли при падении бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автостраду во Флориде в США. Об этом со ссылкой на данные полиции передает агентство Associated Press.

"Два человек погибли в пятницу, когда частный самолет <…> упал на автостраду во Флориде", – указано в сообщении.

Согласно данным агентства, на борту находились пятеро человек, трое из них выжили, однако данные об их состоянии не приводятся.

Представитель аэропорта города Неаполь, находящегося неподалеку от места трагедии, рассказал агентству, что за две минуты до запланированной посадки в аэропорту Неаполя пилот самолета сообщил диспетчеру об отказе обоих двигателей самолета и запросил разрешение на экстренную посадку. Он немедленно получил данное разрешение и попытался приземлиться на автостраду, однако самолет разбился.

О крушении бизнес-джета стало известно в ночь на 10 февраля. Полиция перекрыла движение на нескольких полосах автострады.

До этого стало известно, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться.

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