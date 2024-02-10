Бизнес-джет рухнул на автостраду в штате Флорида

Фото: телеграм-канал Baza

Двухдвигательный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 потерпел крушение неподалеку от города Неаполь в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал NBC.

По предварительной версии, причиной аварии послужил отказ двигателя. Полиция перекрыла движение на нескольких полосах автострады.

На данный момент неизвестна судьба пассажиров и членов экипажа. Отмечается, что на борту самолета данного типа могло находиться от 10 до 12 человек.

Ранее два человека погибли и еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их. Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств крушения воздушного судна.

До этого стало известно, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться.

Самолет потерпел крушение при посадке в Мали