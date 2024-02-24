В США потерпел крушение вертолет национальной гвардии, погибли двое военных

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В американском штате Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии, погибли двое военнослужащих. Об этом заявил губернатор региона Тейт Ривз.

"Сегодня произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи Апач AH-64 в ходе обычного тренировочного полета. К сожалению, двое гвардейцев не выжили", – приводит его слова РИА Новости.

На месте происшествия работают специалисты.

Ранее два человека погибли и еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их.

До этого вертолет потерпел крушение в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции. В результате произошедшего погибли два пилота.

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