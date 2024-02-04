Два пилота погибли в результате крушения вертолета в Турции

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Вертолет потерпел крушение в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции. В результате произошедшего погибли два пилота, сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) министр внутренних дел страны Али Ерликая.

"Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолетом был в 22:49 субботы", – уточнил он.

По словам главы МВД, при крушении пострадал техник. Причины случившегося не уточняются.

Ранее два человека погибли и еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их. Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств крушения воздушного судна.

До этого стало известно, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться. Истребитель рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль в штате Мичиган.

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