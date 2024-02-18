Самолет L-410 вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за обледенения

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск самолет L-410 вынужденно сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре (Хурба). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Судно летело с Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, попало в зону обледенения. Экипаж совершил вынужденную посадку в Хурбе", – говорится в сообщении.

По данным оперативных служб, в самолете было два члена экипажа, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что самолет турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно сел в аэропорту Антальи. Причиной посадки стали якобы доносившиеся из грузового отсека крики о помощи.

До этого сообщалось, что самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Магадан вернулся в аэропорт вылета. После взлета экипаж выявил неустойчивые показания прибора одного из двигателей. На борту находились 24 пассажира и 5 членов экипажа, пострадавших нет.

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