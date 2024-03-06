В России предложили вдвое увеличить штрафы за авиадебоширство

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В Госдуме готовят законопроект о двукратном увеличении штрафов для авиадебоширов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета по труду и социальной политике ГД Ярослава Нилова.

Он напомнил, что в России грозят административные штрафы за нахождение граждан в транспорте в состоянии алкогольного опьянения, за хулиганство и за неповиновение требованию командира воздушного судна. По мнению парламентария, пришло время увеличить эти штрафы, поскольку в нынешнем виде они смехотворны и не останавливают авиадебоширов.

Нилов также рассказал, что существуют и более действенные инструменты воздействия на деструктивных пассажиров, которые давно применяются в развитых странах. Речь идет о введении единых черных списков авиадебоширов.

"Идеально, чтобы все-таки был введен единый реестр всех дебоширов и чтобы все авиакомпании отказывали им. И если выяснится, что человек ранее был замечен в противоправных действиях и не был помещен в эти черные списки, то должны быть соответствующие санкции уже в отношении авиакомпании, потому что она хулигана повторно пустила на борт", – пояснил депутат.

Ранее сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву.

Между тем "Аэрофлот" призвал создать единый черный список пассажиров. В него могут начать включать в том числе за курение и мелкое хулиганство на борту. Предложение поддержали другие перевозчики, в том числе S7, "Уральские авиалинии" и Utair.

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