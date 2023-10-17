Пассажир рейса Тенерифе – Лондон сорвал полет из-за проблем с туалетом

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Авиакомпания EasyJet отменила рейс, следовавший с острова Тенерифе в Лондон, из-за пассажира, который испачкал пол в туалете борта. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина некоторое время находился в туалете, после чего пассажирам сообщили, что рейс отменят. Клиентам авиакомпании предложили разместиться в местных отелях.

При этом проблемы с жильем пассажиры должны были решать самостоятельно из-за высокого турпотока. В результате некоторые люди остались в терминале и не могли долгое время вылететь в Лондон.

До этого в Японии сумоистов сняли с рейса авиакомпании Japan Airlines из-за перевеса. Спортсмены весили около 120 килограммов. После их снятия с рейса в самолете остались 27 человек.



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