Пассажир взорвал страйкбольную гранату в "Домодедово"

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Пассажир взорвал страйкбольную гранату в аэропорту Домодедово, после этого его задержала полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя авиагавани.

Отмечается, что во время досмотра инспектором транспортной безопасности на входной группе в вещах одного из пассажиров обнаружили похожий на ручную гранату предмет. На место вызвали полицейских.

После осмотра стало ясно, что граната является имитацией и используется для игры в страйкбол. После этого устройство сработало в руках пассажира, произошел хлопок, сказано в сообщении.

Добавляется, что никто не пострадал. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.

Ранее посетителей и сотрудников варшавского аэропорта имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР. Пассажир планировал вылететь в Дубай.

До этого пассажир авиарейса Владивосток – Петропавловск-Камчатский пытался пронести гранату Ф-1 на борт самолета. Мужчину задержали при входе в аэропорт во время досмотра.

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