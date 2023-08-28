Людей эвакуировали из варшавского аэропорта из-за гранаты в багаже пассажира

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Посетителей и сотрудников варшавского аэропорта имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря пограничной стражи Польши Анну Михальскую.

Отмечается, что пассажир планировал вылететь в Дубай. Сотрудник службы безопасности аэропорта обнаружил четыре патрона в его ручной клади. После этого был проведен обыск зарегистрированного багажа.

В нем офицеры обнаружили предмет, который похож на гранату. На данный момент все предметы изъяты пиротехниками, уточнила Михальская.

Добавляется, что после инцидента из аэропорта эвакуировали 400 человек. Злоумышленника задержали. Во вторник, 29 августа, его доставят в прокуратуру.

Ранее пассажир авиарейса Владивосток – Петропавловск-Камчатский пытался пронести гранату Ф-1 на борт самолета. Мужчину задержали при входе в аэропорт во время досмотра.

До этого рейс авиакомпании "Аэрофлот" Волгоград – Москва задержали из-за сообщения о якобы минировании аэропорта в российском регионе. Позже стало известно, что информация о якобы заложенном взрывном устройстве оказалась ложной.

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