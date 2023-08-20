Во Владивостоке пассажир рейса пытался пронести в самолет гранату – СМИ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Пассажир авиарейса Владивосток – Петропавловск-Камчатский пытался пронести гранату Ф-1 на борт самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Мужчину задержали при входе в аэропорт во время досмотра. Гранату у него изъяли и отправили на исследование, а пассажира передали военным. По факту случившегося проводится проверка.

По словам еще одного собеседника агентства, пассажиров аэропорта Владивостока не эвакуировали, рейсы выполнялись по расписанию. Пытавшийся пронести гранату в самолет является жителем Камчатки.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на территории детского дома-интерната в Луганской Народной Республике.

До этого рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Мурманск – Москва задержали на четыре часа из-за птицы, попавшей в двигатель самолета.