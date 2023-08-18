Red Wings потратила 120 млн руб на резервирование других бортов во время задержек рейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Авиакомпания Red Wings потратила 120 миллионов рублей на резервирование воздушных судов других компаний в связи с задержками собственных рейсов. Об этом "России 24" рассказал генеральный директор компании Евгений Солодилин.

"На оперативном штабе с воскресенья на понедельник мной было принято решение о выделении 120 миллионов рублей на резервирование воздушных судов других авиакомпаний", – заявил он.

По словам Солодилина, они проводили переговоры с авиакомпаниями "Икар" и iFly, но самолеты последней власти Египта не допустили до своего воздушного пространства, так как борт имеет двойную регистрацию. В итоге рейс был выполнен резервным бортом самой Red Wings и бортами "Икара".

"К 13 часам среды (16 августа. – Прим. ред.) мы выровняли полностью расписание по всем направлениям", – сказал Солодилин.

С 12 по 15 августа авиакомпания Red Wings допустила несколько серьезных задержек рейсов. 15 августа самолет, который должен был лететь из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх был задержан на пять часов, позже рейс перенесли на сутки.

Позже пассажиры рейса Анталья – Екатеринбург остались в Турции из-за задержки рейса и смогли вернуться в РФ только через два дня.

По факту произошедшего глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении компании уголовное дело. Его начали расследовать по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не соответствующих требованиям безопасности.

Однако сама авиакомпания после заведения уголовного дела не увидела угрозы безопасности пассажирам и самолету из-за выключенной вспомогательной силовой установки, так как это распространенная международная практика и она не нарушает требований безопасности.



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