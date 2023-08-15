Red Wings отменила рейс в Шарм-эль-Шейх после пятичасовой задержки

Авиакомпания Red Wings отменила рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх. В связи с этим представители авиакомпании предложили людям улететь не 15 августа, а 16 августа, говорится в заявлении Red Wings.

"Авиакомпания Red Wings информирует об изменении расписания на 15 августа 2023 года. Вылет рейса WZ-3025 Жуковский-Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский-Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 по МСК)", – сказано в заявлении.

В качестве извинений пассажирам предоставили холодные напитки и горячее питание в терминале аэропорта. Помимо этого, авиакомпания предложила временно заселить людей в гостиницу за счет Red Wings.

"Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании. Мы полностью принимаем всю ответственность за произошедшую задержку рейса и приносим свои искренние извинения пассажирам", – отметили в заявлении.

Компания Red Wings за последнюю неделю задержала несколько рейсов. Один такой случай произошел на рейсе Екатеринбург – Анталья. Тогда представители авиакомпании заявляли, что у них сломались сразу два самолета. Из-за этого пришлось изменить график вылета.

В результате пассажиров задержанных рейсов перевезли на резервных самолетах авиакомпании и на вспомогательном борте "Икар".