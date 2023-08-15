14:55Транспорт
Red Wings отменила рейс в Шарм-эль-Шейх после пятичасовой задержки
"Авиакомпания Red Wings информирует об изменении расписания на 15 августа 2023 года. Вылет рейса WZ-3025 Жуковский-Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский-Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 по МСК)", – сказано в заявлении.
В качестве извинений пассажирам предоставили холодные напитки и горячее питание в терминале аэропорта. Помимо этого, авиакомпания предложила временно заселить людей в гостиницу за счет Red Wings.
"Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании. Мы полностью принимаем всю ответственность за произошедшую задержку рейса и приносим свои искренние извинения пассажирам", – отметили в заявлении.
Компания Red Wings за последнюю неделю задержала несколько рейсов. Один такой случай произошел на рейсе Екатеринбург – Анталья. Тогда представители авиакомпании заявляли, что у них сломались сразу два самолета. Из-за этого пришлось изменить график вылета.
В результате пассажиров задержанных рейсов перевезли на резервных самолетах авиакомпании и на вспомогательном борте "Икар".
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