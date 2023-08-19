Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на территории детдома в ЛНР

Фото: 123RF/ludmilachernetska

Ручная граната взорвалась на территории детского дома-интерната в Луганской Народной Республике, сообщает управление МЧС по ЛНР в своем телеграм-канале.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось о том, что трое строителей погибли при подрыве на неизвестном боеприпасе в центральной части Донецка. Уточнялось, что инцидент произошел около школы № 5 в районе одного из рынков.

До этого Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу село Петрова Гута Климовского района Брянской области. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате случившегося никто не пострадал.

Пенсионер погиб при обстреле Кировского района Донецка